Pour cette nouvelle édition, le marathon caritatif a débuté vendredi à 18h pour se terminer dimanche à minuit. Il y avait cinq bénéficiaires : Sea Shepherd, LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), WWF, Time for the Planet et Sea Cleaners.

10 182 126 euros ont été récoltés très exactement, soit un peu plus que l'année dernière avec 10 064 480 euros.