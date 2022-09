Le Département de la Justice américain s'attaque au monopole de Google

Le Département de la Justice (DoJ) américain a expliqué à un juge fédéral qu'Alphabet déboursait des milliards de dollars à Apple, Samsung et d'autres fabriquants et compagnie de téléphonie mobile pour « maintenir illégalement » Google en position de moteur de recherche par défaut, relève Bloomberg, « sachant que les gens n'en changeront pas ».

L'avocat du DoJ, Kenneth Dintzer, n'a pas révélé combien Google dépensait pour être proposé comme moteur de recherche par défaut de la plupart des navigateurs et téléphones mobiles américains, mais n'en a pas moins qualifié les paiements de « chiffres énormes ».

La plainte antitrust visant Google avait été déposée dans les derniers jours de l'administration Trump, rappelle Bloomberg, qui note que l'administration Biden cherche elle aussi à « freiner le pouvoir des géants de la technologie ».

John Schmidtlein, l'avocat de Google, a de son côté expliqué que le DoJ ne comprenait pas le marché en se focalisant sur Bing ou DuckDuckGo, alors que « Google doit faire face à la concurrence de dizaines d'autres entreprises, notamment TikTok de ByteDance Ltd, Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc, Grubhub Inc et d'autres sites sur lesquels les consommateurs se rendent pour rechercher des informations » :

« Vous n'avez pas besoin d'aller sur Google pour faire des achats sur Amazon. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Google pour acheter des billets d'avion sur Expedia. Le fait que Google ne soit pas confronté à la même concurrence sur chaque requête ne signifie pas que l'entreprise n'est pas confrontée à une concurrence acharnée. »