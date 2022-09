Facebook met fin à son équipe « Responsible Innovation », mais promet que l’éthique perdurera

L’équipe chargée des travaux sur l’innovation responsable a été dissoute. C’est ce qu’annonce le Wall Street Journal, après avoir obtenu confirmation de la société mère, Meta.

L’équipe était constituée d’environ deux douzaines d’ingénieurs et experts divers, travaillant en association avec les autres équipes de développement chez Meta.

Elle travaillait régulièrement avec des experts extérieurs et universitaires, dans le but de détecter les éventuels problèmes éthiques dans les produits de l’entreprise et d’y apporter des solutions.

Eric Porterfield, porte-parole de Meta, a confirmé la fermeture de l’équipe au WSJ, tout en ajoutant que Meta « reste dévouée aux objectifs de l’équipe ». La société aurait intégré le processus de réflexion au point de ne plus avoir besoin d’équipe dédiée.

Les membres n’auront d’ailleurs pas tous du travail qui les attend. Porterfield a en effet ajouté qu’il y aurait des « occasions », mais que de nouveaux postes « n’étaient pas garantis ».