Nearby Share : plus d’autorisation pour les transferts entre vos propres appareils

Le service de Google, équivalent d’AirDrop chez Apple, permet le partage simplifié d’informations et données entre utilisateurs, en rapprochant simplement les appareils Android ou Chromebooks. Il prend en charge les protocoles Bluetooth, Wi-Fi, NFC, UWB et WebRTC, et choisit le plus adapté selon le contexte.

Google a annoncé hier soir qu’une mise à jour importante allait être déployée au cours des semaines qui viennent pour modifier le comportement de son service. Il ne réclamera ainsi plus d’autorisations pour transférer des éléments entre les appareils d’une même personne, donc reliés par le même compte Google.

Autre point intéressant, l’entreprise indique travailler à rendre Nearby Share compatible avec d’autres plateformes, notamment Windows.