Ubisoft : Tencent grimpe à 49,9 % du capital et 5 % des droits de vote de Guillemot Brothers Limited

« L’investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s’élève à 300 millions d’euros (200 millions d’euros d’acquisition de titres et 100 millions d’euros d’augmentation de capital), faisant ressortir une valeur par transparence d’Ubisoft à 80 euros par action », explique la société.

Selon Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, cet investissement permet à la société d’avoir « une stabilité essentielle pour son développement à long terme ».

Attention, il s’agit bien d’un investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, pas directement dans Ubisoft. La famille Guillemot dispose pour sa part de 19,8 % du capital pour 24,9 % des droits de vote du studio de jeux vidéo.

Le communiqué indique aussi que « le conseil d’administration d’Ubisoft a autorisé Tencent à augmenter sa participation en direct dans Ubisoft de 4,5 % à 9,99 % du capital et des droits de vote ».

Néanmoins, « Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d’un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8 ans ».

Enfin, « Suite à cette opération, la gouvernance d’Ubisoft est préservée à l’identique et Tencent n’aura aucun droit de veto opérationnel ».

Quoi qu’il en soit, cette annonce est accueillie plus que froidement en bourse puisque l’action d’Ubisoft a perdu 18 % de sa valeur sur les derniers jours.