NAS QNAP TS-464 et 664 : Celeron, M.2 et 2,5 Gb/s

Si cette référence vous dit quelque chose, c’est normal. QNAP propose déjà des TS-x64eU (rackables avec une profondeur réduite), TBS-464, TS-364 et autres TS-x64U.

Comme leurs prédécesseurs, les TS-464 et TS-664 exploitent des Celeron N5105/5095 avec 4 Go de mémoire extensibles jusqu’à 16 Go. La connectique comprend un port PCIe Gen 3 x2, deux emplacements M.2 2280 Gen 3 x2, deux ports RJ45 à 2,5 Gb/s, des ports USB (dont un 3.2 à 10 Gb/s), une sortie vidéo HDMI 2.0…

Le constructeur ne donne aucun tarif.