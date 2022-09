AMD va simplifier les noms de ses processeurs mobiles

Afin de clarifier un peu le nom de ces processeurs, AMD va changer quelque peu la nomenclature à compter de 2023. Elle comprendra 4 chiffres et une ou deux lettres, comme le rapporte VideoCardz.

Le premier chiffre correspondra à l’année de production. Pour faire simple, 7 sera valable pour les processeurs de 2023, 8 pour 2024, 9 pour 2025, etc. Le second chiffre déclinera la gamme : 1 pour Athlon Silver, 2 pour Athlon Gold, ensuite les Ryzen 3,5,7 et 9.

Le troisième chiffre donnera l’architecture, Zen4 prendra le chiffre 4… Le dernier chiffre correspond à la position dans la gamme avec un 0 en bas et un 5 pour les meilleurs. Enfin la lettre détermine l’enveloppe thermique de la puce ou son segment allant de HX (55 watts et +) jusqu’à e (9 watts).

Gageons que cela simplifie réellement la lecture des processeurs mobiles et surtout d’éviter les mauvaises surprises de nouveaux noms avec d’anciennes architectures !