Ariane 5 place en orbite le satellite Konnect VHTS d’Eutelsat

C’est le deuxième lancement de l’année seulement pour la fusée Arianespace (le premier était en juin). Ce satellite a été construit en France par Thales Alenia Space pour le compte d’Eutelsat et permettra à ce dernier de renforcer son offre d'accès à Internet par satellite.

Konnect VHTS, qui devait être lancé en 2021, propose une capacité de 500 Gb/s dans la bande Ka. Eutelsat nous avait déjà expliqué que ce satellite devait lui permettre de proposer des débits jusqu'à 100 Mb/s, puis 200 Mb/s à partir de 2025. L’opérateur comparait à plusieurs reprises son offre à… de la fibre.

Côté Arianespace, on rappelle que, « après cette mission, il reste trois lancements d'Ariane 5, dont la mission JUICE, avant qu'Ariane 6 ne prenne le relais ». Ariane 6 dont le vol inaugural a été repoussé en 2023. Le calendrier est de plus en plus compliqué pour Arianespace et l’Europe.