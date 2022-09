La dernière mise à jour de la Xbox supprime le bruit dans les conversations à plusieurs

Les Xbox Series X et S disposent désormais d’une suppression du bruit dans les conversations vocales. Active par défaut, elle s’attaque à tout ce qui est clic de souris, respiration et plus généralement les bruits qui proviennent de l’arrière-plan. On peut la désactiver dans les options.

C’est la nouveauté principale de la mise à jour estampillée 10.0.22621.1836. Elle en comporte une autre, la capacité de lancer un jeu depuis les captures d’écran partagées par les amis. Cette fonction peut être également exploitée sur appareil mobile ou PC en cloud gaming, avec le Xbox Game Pass Ultimate.

Cette mise à jour ne corrige pas cependant un problème assez pénible qui peut bloquer le lancement des jeux après avoir utilisé une application de streaming. Il faut alors redémarrer la console.