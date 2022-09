Meta annonce sa conférence Connect pour le 11 octobre

C’est peu dire que l’entreprise est attendue au tournant. Avec un virage complet sur le métavers et les doutes que celui-ci génère continuellement, Meta va devoir prouver qu’elle dispose d’une stratégie aussi consistante que cohérente.

La société le dit d’ailleurs elle-même dans son annonce sur Twitter : « L’année dernière, nous avons partagé notre vision pour le métavers. Découvrez où nous en sommes aujourd’hui, et ce qui vient après ».

Elle devrait donc copieusement aborder les développements réalisés en un an et présenter un nouveau casque équipé de capteurs pour les expressions et les mouvements oculaires, entre autres.