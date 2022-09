Apple : la conférence « Far Out » de rentrée aura lieu ce soir

Début septembre oblige, Apple tiendra sa conférence de rentrée ce soir à 19h, dédiée à l’iPhone. Le modèle 14 est décrit depuis plusieurs mois par de très nombreuses rumeurs, dont l’une des principales est que le modèle classique garderait la puce A15 (légèrement remaniée), seule la variante Pro ayant droit à la nouvelle A16.

Si l’on fait le tour de ces bruits de couloir, on aurait un iPhone 14 Pro décliné en deux tailles (6,1 et 6,7 pouces), des bordures plus fines, un écran 120 Hz toujours allumé, une encoche réduite à une « pilule », un appareil photo de 48 mégapixels, une nouvelle caméra frontale, du Wi-Fi 6E, une connectivité satellite ou encore un stockage allant de 128 Go à 1 To.

Il faut s’attendre à une hausse des prix qui, une fois passé la TVA et autres taxes en France, risque d’être particulièrement douloureux pour le portefeuille des personnes intéressées.

Il est probable qu’Apple présente un ou plusieurs autres nouveaux produits, notamment dans la gamme iPad.