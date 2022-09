RGPD : la CNIL irlandaise sanctionne Instagram à hauteur de 405 millions d’euros

C’est en tout cas ce qu’affirment nos confrères de Politico. La Commission a confirmé la sanction à nos confrères, mais sans donner plus de précisions. Toujours selon Politico, « six autres enquêtes en cours sur des sociétés appartenant à Meta ».

Du côté de Meta on affirme que cela concerne « d’anciens paramètres mis à jour il y a plus d'un an ». “ Le compte de toute personne de moins de 18 ans est automatiquement privé lorsqu’elle rejoint Instagram, de sorte que seules les personnes qu’elle connaît peuvent voir ce qu’elles publient, et les adultes ne peuvent pas envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivent pas », explique un porte-parole de la société.