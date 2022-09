OBS Studio 28.0 : codages HDR et 10 bits, support d’Apple Silicon

Nouvelle version majeure pour cette solution open source de diffusion vidéo, avec à son bord d’importantes améliorations, dont les principales sont les codages 10 bits et HDR pour augmenter la qualité du rendu des couleurs.

https://github.com/obsproject/obs-studio/releases/tag/28.0.1, ce support permet la prise en charge d’équipements tels que les EVGA XR1 Pro, Elgato 4K60 Pro Mk.2, et AverMedia Live Gamer 4K, et d’en diffuser directement l’image sur le service HLS de YouTube. Elle a d’ailleurs publié une liste des matériels supportés.

L’autre gros apport, c’est la disponibilité d’une version pour Apple Silicon. Non seulement les performances générales sont à la hausse, mais la version Mac supporte en plus ScreenCaptureKit d’Apple, une API introduite dans Monterey. Ce changement permet lui aussi d’accélérer, et dans de vastes proportions cette fois, comme MacG s’en faisait l’écho déjà il y a quelques mois.

Malheureusement, de nombreux plugins ne sont pas compatibles avec cette version. OBS Project avertit clairement de ce point dans son annonce.

D’autres changements sont présents, comme un passage à Qt6 et une modernisation de l’interface, via notamment un nouveau thème Yari. On trouve également un nouvel encodeur AMD, la possibilité d’une capture audio spécifique à une application sous Windows, le support du Background Removal de NVIDIA sous Windows, ou encore le support des messages directs vers YouTube depuis OBS.