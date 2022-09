Canal+ coupe les chaînes du Groupe TF1 : la ministre de la Culture et le PDG de Canal+ entrent dans la danse

Vendredi, Canal+ renonçait à la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI à cause d’« exigences infondées et déraisonnables [du groupe TF1, ndlr] pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester ».

TF1 a rapidement pris acte de cette décision : « Canal + n’a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement ».

Le groupe se dit « ouvert aux discussions dans l’optique de trouver un accord rapidement afin de ne pas pénaliser davantage les millions de téléspectateurs qui reçoivent les chaînes du groupe via Canal+ ».

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, est venue s’ajouter au débat (en marchant sur des œufs) en envoyant un courrier à Maxime Saada, PDG de Canal+, comme l’annonce le Parisien et le confirme ensuite l’AFP. Elle lui demande de faire appel « à son sens de la responsabilité et de l’intérêt général pour éviter de priver des centaines de milliers de foyers de la réception de l’intégralité des chaînes de la TNT ».

Si elle se « refuse d’interférer dans ce différend commercial », elle affirme être « évidemment attentive à ce que les négociations entre éditeurs et distributeurs ne débouchent pas sur des blocages susceptibles de compromettre l’accès de tous les publics à l’offre gratuite de la télévision numérique terrestre ».

De son côté, Maxime Saada explique au JDD que « le groupe TF1 […] demande une augmentation de 50 % pour un accès aux mêmes contenus qu’aujourd’hui ». « Les chaînes gratuites de la TNT – telles que celles du groupe TF1 – sont gratuites pour l’ensemble du public et doivent le rester », ajoute-t-il.