« Exigences infondées et déraisonnables » : Canal+ renonce à la diffusion des chaînes TF1, TMC et TFX

C’est via un message sur les réseaux sociaux et une annonce sur son site que Canal+ affirme être « contraint de renoncer à la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI ».

Canal+ explique que « le Groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022. Le Groupe TF1, fort de sa position dominante, exige en particulier le versement d’une rémunération très conséquente pour ses chaînes gratuites de la TNT : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI ».

Pour Canal+, ce sont des « exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester ».