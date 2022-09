Quand une intelligence artificielle illustre des articles de presse

Il y a quelques semaines, l’IA DALL·E 2 faisait parler d’elle. Elle est capable de créer ou modifier une image à partir d’un texte. Le résultat est impressionnant, mais soulève de nombreuses questions juridiques, notamment sur la propriété intellectuelle.

Geoffrey Dorne, designer et graphiste, s’est servi de ce genre d’intelligence artificielle pour illustrer des articles de presse. Cela va des feux de forêt en Charente-Maritime, au Béluga, en passant par le réchauffement climatique, les tensions entre la Chine et Taiwan, etc.