LastPass s’est fait dérober du code source et des informations techniques

La société explique avoir identifié il y a deux semaines « une activité inhabituelle dans certaines parties de son environnement de développement ».

Via un compte développeur compromis, l’attaquant a été en mesure de récupérer des morceaux de code et des informations techniques. « Nos produits et services fonctionnent normalement », précise le CEO de l’entreprise.

Ce dernier affirme n’avoir « aucune preuve » que cet incident aurait permis un accès aux données des clients. D’ailleurs, la société ne recommande aucune action de la part de ses clients pour le moment.