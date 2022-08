Un laissez-passer numérique pour aller aux toilettes, et surveiller pendant combien de temps

« Au moins un millier d'écoles à travers les États-Unis » auraient recours à e-HallPass, un système « que les élèves doivent utiliser pour demander à sortir de leur classe et qui prend note de la durée de leur absence, y compris pour aller aux toilettes », rapporte MotherBoard.

Eduspire, la société qui fabrique e-HallPass, a en effet expliqué à la publication commerciale EdSurge en mars que 1 000 écoles utilisent le système.

Sur son site, Eduspire le présente comme le « laissez-passer numérique du futur sans contact basé sur le cloud qui comprend des outils de distanciation sociale et possède des fonctionnalités qui aident à limiter les méfaits, les rencontres, le vapotage , le vandalisme et bien plus encore ».

L'entreprise explique pouvoir « empêcher les étudiants de se rencontrer, peu importe d'où ils viennent », et précise qu'il en coûterait 3,25$ par étudiant.