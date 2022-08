Aux États-Unis, ASUS rappelle 10 000 cartes mères ROG Maximus Z690 Hero

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) précise que « ce rappel a été effectué volontairement par l'entreprise » après avoir reçu 10 signalements de surchauffe, sans faire de blessé.

Les cartes concernées étaient principalement vendues chez Best Buy et Micro Center aux États-Unis, ainsi que sur le site de Newegg et d’Amazon, d'octobre à décembre 2021. Leur part number est 90MB18E0-MVAAY0, tandis que le numéro de série commence par MA, MB ou MC. De plus amples détails sont disponibles sur ce site d’ASUS.

Les causes sont connues : « un condensateur a été installé à l’envers sur la carte mère ». Il existe donc des risques de court-circuit et de surchauffe pouvant entraîner « des risques d'incendie et de brûlures ».

Le problème n‘est pas nouveau puisqu’ASUS l’avait déjà reconnu fin 2021. Cette fois-ci par contre, il lance une vaste campagne de rappel sur environ 10 000 cartes mères.