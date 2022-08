Plus des 2/3 des nouvelles énergies disponibles aux USA émanent du solaire et de l'éolien

Les énergies renouvelables représentent plus des deux tiers des nouvelles capacités de production électrique enregistrées aux États-Unis au cours des six premiers mois de 2022, estime la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Cela porte à 26,74 % la part de l'énergie propre dans la capacité totale de production disponible aux États-Unis, contre 19,7 % il y a cinq ans, et 14,76 % il y a dix ans, relève Electrek, qui note en outre qu'aucune nouvelle capacité reposant sur l'énergie nucléaire ou le charbon n'a été signalée pour 2022 :

« L'éolien (5 722 mégawatts) et le solaire (3 895 MW) ont fourni 67,01 % des 14 352 MW de capacité à l'échelle des services publics (c'est-à-dire supérieure à 1 MW) qui ont été mis en ligne au cours du premier semestre 2022. Une capacité supplémentaire a été fournie par la géothermie (26 MW), l'hydroélectricité (7 MW) et la biomasse (2 MW). Le solde provenait du gaz naturel (4 695 MW) et du pétrole (5 MW). »