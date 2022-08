Dans le Journal du CNRS, la science-fiction est « un atout pour penser le présent »

« De la révolte de robots aux apocalypses climatiques, la science-fiction imagine les conséquences de nos actions et de nos choix de société dans un futur plus ou moins proche et souvent inquiétant. Elle participe ainsi aux débats sur le monde d’aujourd’hui », explique le Centre national pour la recherche scientifique.

Il est question de plusieurs sujets en écho avec l’actualité, notamment la « cohabitation avec d'autres formes de vie », la cli-fi sur les conséquences du dérèglement climatique, la préservation de l'humanité et son rapprochement avec des machines via l’IA, la fin des temps, etc.