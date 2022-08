Le radiotélescope NenuFAR lance son premier appel à observations

L’Observatoire de Paris rappelle que NenuFAR (New Extension in Nançay Upgrading LOFAR), « est un très grand radiotélescope basse fréquence, qui compte parmi les plus puissants au monde dans sa gamme de fréquences : entre 10 et 85 MHz. Cette gamme correspond à la "fenêtre" spectrale radio la plus basse possible observable depuis la surface de la Terre ».

Les pistes privilégiées sont « la détection en radio des exoplanètes, la recherche du signal radio de la formation des premières étoiles et galaxies (l’Aube Cosmique), ainsi que l’étude des pulsars à basse fréquence ».

Avec son appel à observations, l’Observatoire de Paris-PSL s’adresse à l’ensemble de la communauté. Les professionnels sont la cible principale, mais les amateurs ne sont pas exclus. Les observations se dérouleront du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. Les formulaires sont disponibles par ici.

L’Oservatoire rappelle que le radiotélescope est pour le moment construit à 87 % de ses capacités, et qu’il est en mode "Early Science" depuis juillet 2019. Une quinzaine d’équipes scientifiques l’exploitent déjà, en parallèle de son développement technique. La construction du cœur de NenuFAR devrait se terminer à la fin de l’année.

« À terme, NenuFAR rassemblera 1 938 antennes à double polarisation, distribuées hiérarchiquement en "mini-réseaux" de 19 antennes. Sur les 102 mini-réseaux prévus au total (96 dans le cœur + 6 distants), 84 sont déjà pleinement opérationnels ».