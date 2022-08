OneDrive fête ses 15 ans et va réviser sa page d’accueil

L’ancien SkyDrive (et avant lui Windows Live Folders) fête actuellement ses 15 ans d’existence. Pour l’occasion, Microsoft annonce une nouvelle formule pour la page d’accueil, qui sera nettement moins statique.

Fini donc la liste classique de dossiers et fichiers, la nouvelle page se rapproche de ce que l’on peut voir sur Office.com, avec une liste des documents les plus pertinents, basée sur l’activité et accompagnée justement d’informations comme les derniers partagés, commentaires ou encore les mentions.

Plusieurs autres fonctions pratiques vont arriver, comme un bouton permettant de trier rapidement la liste des documents par type (Word, Excel, PowerPoint, PDF). Il sera également possible d’épingler ses bibliothèques de documents dans la colonne de gauche pour simplifier l’accès.

La nouvelle page d’accueil n’arrivera cependant que dans les prochains mois.