Google Meet : le chiffrement côté client débarque pour les comptes Workspace

Ce chiffrement était attendu, car déjà disponible dans Drive, Docs, Sheets et Slides. Il permet aux détenteurs de comptes Workspace (payants) un contrôle direct des clés de chiffrement.

La fonction se destine, selon Google, « aux entreprises ayant besoin d’un niveau supplémentaire de confidentialité et rend le média indéchiffrable, y compris par Google ». Toutes les données sont concernées : texte, audio et vidéo.

Le chiffrement côté client (CSE) ne fonctionne dans un premier temps que pour la version web de Meet, et uniquement pour les membres de l’organisation. La compatibilité avec les applications mobiles, le matériel de réunion et les invités arrivera plus tard.

Comme pour Zoom avec l’arrivée du chiffrement de bout en bout, le CSE rend certaines fonctions inopérantes, par exemple l’atténuation du bruit et les sous-titres, qui s’exécutent sur les serveurs de Google.

Attention cependant, car cette nouveauté n’est disponible, pour l’instant en tout cas, que dans trois variantes de Workspace : Enterprise Plus, Education Standard et Education Plus.