Parallels Desktop 18 : support de macOS Ventura, des puces M1 Ultra et M2, performances améliorées

Nouvelle version majeure pour Parallels Desktop, qui commence par se mettre en phase avec les nouveautés apparues au cours des douze derniers mois chez Apple : macOS Ventura (dont la version finale n’arrivera vraisemblablement qu’en octobre), la déclinaison Ultra du M1 et le M2, sorti récemment au travers des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces.

Avec un M1 Ultra – pour les personnes pouvant se payer une telle machine – le support de Windows 11 permet une nette amélioration des performances. Corel indique qu’elles peuvent pratiquement doubler, pour peu que l’on affecte des ressources conséquentes. La limite est de 18 cœurs CPU et 62 Go de mémoire.

Les écrans ProMotion des MacBook Pro 14 et 16 pouces sont supportés eux aussi, tandis que l’USB 3.0 est mieux géré pour tout ce qui touche à la capture vidéo. Nouveau également, le support des manettes de jeu installées sur le Mac sont prises en charge dans Windows, par exemple les manettes de Xbox et PlayStation.

L’édition Standard coûte 99,99 euros par an, 129,99 euros en licence perpétuelle ou 69,99 euros en mise à jour. Les versions Pro et Business sont plus chères et destinées aux entreprises, avec des fonctions comme l’isolation du réseau des machines virtuelles ou encore le déploiement de machines Windows 11 dans un parc Mac.