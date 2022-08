1Password 8 disponible sur Android et iOS, avec une nouvelle interface

Le gestionnaire de mots de passe fait peau neuve avec sa version 8, qui inaugure un écran d’accueil personnalisable. Comme l’explique l’éditeur AgileBits dans son annonce, on peut y épingler ses favoris, identifiants récemment créés ou souvent utilisés, etc. Tous les éléments peuvent être cachés ou réarrangés.

L’application mobile reprend à son compte la fonction Watchtower (tour de guet), affichée elle aussi sur l’écran d’accueil. Pour rappel, Watchtower permet d’afficher un score global de sécurité pour ses mots de passe et de prévenir l’utilisateur s’il y a eu compromission de ses données, entre autres.

On retrouve également les Collections apparues dans les versions Mac et Windows. Elles permettent le regroupement de coffres dans des groupes, pour en simplifier l’utilisation et surtout le partage. Cas typique, le regroupement des mots de passe de la famille.

1Password 8 reste sur le même modèle que précédemment, avec un abonnement de 3,99 euros par mois ou 37,99 euros par an. Une formule famille existe pour un foyer de six personnes, pour 7,49 euros par mois ou 62,99 euros par an.

À noter qu’il s’agit d’une nouvelle application et qu’elle ne remplace pas automatiquement l’ancienne.