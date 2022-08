WhatsApp : délai de suppression, visibilité en ligne, captures d’écrans interdites…

La messagerie se dote actuellement de plusieurs nouveautés bienvenues en lien avec la vie privée. Depuis peu, on dispose ainsi de 2 jours et 12 heures pour supprimer un message envoyé, alors qu’elle est actuellement d’une heure seulement. Passé ce délai, le comportement reste le même : on ne peut plus supprimer le message que pour soi.

D’ici la fin du mois, deux apports significatifs seront également faits. D’une part, on pourra choisir qui dans les contacts peut voir que l’on est en ligne. On pourra laisser ce statut visible par tout le monde, au contraire par personne, ou à un groupe seulement. Cette fonction sera jumelée à celle permettant de voir la dernière présence active.

Ensuite, les contenus envoyés en mode éphémère (Vue unique) ne pourront plus faire l’objet de captures d’écran. La fonction sera bloquée par l’application.

Enfin, il va être possible de quitter un groupe sans que tous les membres voient l’information. Seul l’administrateur du groupe en sera prévenu. Au moment de quitter, WhatsApp proposera quand même d’archiver le groupe, ce qui permettra de continuer à recevoir les messages, mais sans en être averti.

Il n’y a pas de date pour cette dernière fonction. Elle est simplement « en test ».