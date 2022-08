OneNote va enfin recevoir une fonction dictée vocale

Plus d’une personne en sera étonnée, mais OneNote, conçue pour la prise de notes rapide, ne permet pas de dicter un texte. Les applications mobiles peuvent sans problème s’appuyer sur les capacités inhérentes d’Android et iOS, mais les moutures web et Windows n’en ont pas.

Microsoft diffuse actuellement dans la version bêta (Office Insiders) la fonction Dicter pour ces deux versions. Le nouveau bouton apparaît tout à droite du ruban principal. Une fois que l’on a cliqué dessus, on commence à parler.

La fonction prend en charge une cinquantaine de langues, dont certaines en préversion. Toutes les fonctions basiques de mise en forme sont supportées. Pour stopper la dictée, il suffit de dire « Arrêter la dictée » ou de cliquer à nouveau sur le bouton. Des options permettent de définir certaines préférences, comme la ponctuation automatique ou le filtrage de phrases « sensibles ».

Attention, en plus d’avoir un micro, il faudra une connexion internet. Le traitement est en effet assuré par les serveurs de Microsoft, donc soumis à sa déclaration de confidentialité.