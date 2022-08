Meta lance son BlenderBot 3, sa nouvelle « IA » conversationnelle

Nouvelle version du bot conversationnel BlenderBot chez Meta, qui prévient : même s'il s’agit clairement d’une amélioration, il n’est pas encore au niveau d’un humain. Dans le cas contraire, on imagine que l’annonce aurait été accompagnée d’une pluie de confettis.

Si l’on en croit les statistiques fournies par Meta, l’amélioration est de 31 % sur les tâches conversationnelles. Il est « deux fois plus instruit », se trompe 47 % moins souvent et ne se montre plus grossier « que » dans 0,16 %. Des barrières ont été intégrées pour l’empêcher de générer des remarques biaisées ou offensantes.

BlenderBot 3 sait mieux mixer les capacités comme la personnalité, l’empathie et les connaissances. Il cherche également sur le web pour obtenir d’autres éléments de réponse.

Un test est disponible, mais est réservé aux internautes américains. Les commentaires réalisés par les testeurs aideront comme d’habitude à augmenter la précision.