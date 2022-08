Seagate a expédié 631 Eo de disques durs en un an, les HDD « 30+ To » en HAMR arrivent

En marge de la présentation de son bilan financier, le constructeur donne quelques chiffres (page 9 de ce PDF) sur les expéditions de ses disques durs.

Au quatrième trimestre de son année fiscale 2022 (qui s’est terminée le 1er juillet), ce sont ainsi pas moins de 154,6 Eo (soit 154 600 Po ou encore 154 600 000 To). C’est stable sur le trimestre et en petite hausse de 1 % sur un an. Sur l’année le total monte à 631 Eo.

Le fabricant donne également la capacité moyenne de ses disques durs : 7,8 To, en hausse de 15 % sur trois mois et de 43 % sur un an.

Enfin, il est question de l’arrivée des disques durs HAMR de 30 To et plus d’ici les douze prochains mois.