10 ans du rover Curiosity sur Mars

Après 8 mois de voyage, le rover Curiosity de la NASA s’est posé sur le sol martien le 6 août 2012. Depuis, le petit engin a parcouru près de 29 kilomètres et a gravi 625 mètres lors de son exploration du cratère Gale et des contreforts du mont Sharp. « Le rover a analysé 41 échantillons de roche et de sol », explique l’Agence spatiale américaine.

La mission devait chercher s’il y avait les ingrédients nécessaires pour obtenir de la vie – du moins telle qu’on la connaît - et la réponse est oui. La NASA a publié de plus amples détails dans un billet de blog, ainsi que dans cette vidéo.

Son petit frère Perseverance est d’ailleurs lui aussi sur la planète rouge, à la recherche de traces de vies passées. Par contre, l’Agence spatiale a jeté l’éponge concernant Opportunity ; la mission est terminée.

La mission Mars Science Laboratory a récemment été prolongée de trois ans supplémentaires : « Pour sa quatrième mission prolongée, MSL grimpera à des altitudes plus élevées, explorant les couches critiques contenant des sulfates qui donnent un aperçu unique de l'histoire de l'eau sur Mars ».