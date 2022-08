Discord : le passage à React Native sur Android se fait dans la douleur

Même si les utilisateurs sont souvent réfractaires au changement, certaines bascules se font mieux que d’autres. Sur Android, Discord a décidé de passer son application à React Native pour se simplifier la vie, au grand dam des utilisateurs.

Comme 9to5google le rapporte, les commentaires sont en grande majorité négatifs. Beaucoup parlent de lenteurs, de bugs, ou encore de l’interface, qui a changé de police et augmenté la densité des informations.

Le principal moteur de décision chez Discord était la volonté d’utiliser la même base de code partout. React Native est utilisé depuis plusieurs années pour la version iOS, toujours la première à recevoir des nouveautés. Il s’écoulait parfois plusieurs mois pour qu’elles soient répercutées sur la mouture Android.

Avec un peu de chance, ces problèmes ne sont que des « erreurs de jeunesse » et seront corrigés rapidement. Par exemple, les champs texte réclament un défilement manuel quand on écrit un long message, un comportement qui semble effectivement préhistorique et que l’on ne retrouve pas dans la version iOS.