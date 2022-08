La première mission – Wise One Looks Ahead P s’est déroulée le 13 juillet, la seconde – Antipodean Adventure – hier. Dans les deux cas, la charge utile était « conçue, construite et exploitée par le National Reconnaissance Office en partenariat avec le ministère australien de la Défense ». Nous n’en saurons pas davantage.

C’est au total la quatrième mission de Rocket Lab pour le NRO, les deux premières s’étant déroulées en 2020.