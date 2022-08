be quiet! fête ses 20 ans et lance une nouvelle gamme de produits FX (RGB)

Le fabricant propose une rapide rétrospective des deux dernières décennies. C’est en 2002 que le premier produit estampillé be quiet! est lancé avec… « un tapis antibruit ». Un an plus tard, c’est une alimentation pour PC, le premier ventilateur de boîtier Silent Wings en 2009 et en 2014 le premier boîtier de PC be quiet! est lancé.

Du côté des « nouveautés », on retrouve un boîtier Pure Base 500 FX. Il reprend les caractéristiques et le design du Pure Base 500 DX, mais avec des « effets lumineux RGB à l'intérieur du châssis et de ventilateurs de refroidissement supplémentaires ». Les trois ventilateurs Pure Wings 2 laissent leur place à quatre Light Wings ARGB (3x 120 mm et 1x 140 mm). On retrouve aussi un hub pouvant accueillir jusqu'à six périphériques ARGB et/ou 6 ventilateurs PWM. Le Pure Base 500 FX est annoncé à 149,90 euros.

Passons au watercooling Pure Loop 2 FX. « Les LEDs blanches autour du bloc de refroidissement sont remplacées par des LEDs ARGB, tandis que les ventilateurs Pure Wings 2 PWM High-speed sur le radiateur laissent la place à des ventilateurs Light Wings PWM High-speed ». La pompe est désormais réglable en PWM et un hub pour ventilateurs ARGB et PWM est aussi présent. Prix : 129,90 euros en 120 mm, 139,90 euros en 280 mm et 154,90 euros en 360 mm.

Enfin, voici le ventirad Pure Rock 2 FX. Vous vous en doutez, le « ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM est remplacé par un Light Wings 120mm PWM High-speed pour de meilleures performances et un support ARGB ». Ce ventirad sera disponible pour 52,90 euros.

Afin de faire monter la « hype », de soigner ses relations avec ses partenaires et de laisser penser aux clients qu’ils font une bonne affaire, des boutiques triées sur le volet « proposeront ces produits à des prix promotionnels exceptionnels 30 euros en dessous des prix de vente suggérés pour le Pure Base 500 FX et le Pure Loop 2 FX, et 13 euros en dessous pour le Pure Rock 2 FX ». Il faudra donc scruter les offres des revendeurs pour trouver la promotion si ces produits vous intéressent.

Une vidéo de présentation de l'ensemble des produits est disponible par ici, voir aussi la page consacrée à la gamme FX.