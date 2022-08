Amazon Drive fermera ses portes le 31 décembre 2023

La société laisse le temps aux utilisateurs de se préparer, mais il ne s’agit que de la date « ultime ». Plusieurs étapes interviendront d’ici là.

Les applications mobiles (Android et iOS) seront ainsi supprimées dès le 31 octobre prochain. Le 31 janvier, ce sera au tour des envois de nouvelles données – excepté les photos et vidéos – d’être bloqués. C’est bien la récupération des données qui s’arrêtera le 31 décembre 2023.

Le Drive, lancé il y a 11 ans avec ses 5 Go de stockage gratuit, prendra donc fin. Amazon Photos continuera sur la même base. Après le 31 décembre 2023, il faudra cependant passer par l’application Amazon Photos dédiée (disponible pour Windows, Mac, Android et iOS).

Les personnes concernées (et intéressées) devront faire la migration depuis le Drive vers Photos, qui a ses propres applications. Le stockage gratuit est lui aussi de 5 Go, avec des options payantes : 100 Go pour 1,99 euro par mois, 1 To pour 9,99 euros ou 2 To pour 19,99 euros.