Un adolescent a reçu des centaines de milliers de dollars pour un logiciel espion

Un Australien de 24 ans est poursuivi pour avoir, à 15 ans, créé un logiciel espion vendu à « plus de 14 500 personnes » et « utilisé par des auteurs de violence domestique et des agresseurs sexuels d'enfants pour espionner des dizaines de milliers de personnes à travers le monde », rapporte The Guardian.

Son logiciel, Imminent Monitor, permettait de « voler les informations personnelles des victimes, les espionner via des webcams et des microphones et suivre ce qu'elles ont tapé dans des e-mails ou des documents ».

Il l'« aurait vendu pour 35 dollars, gagnant entre 300 000 et 400 000 dollars en le vendant à plus de 14 500 personnes dans 128 pays ».

Une analyse financière aurait révélé que « la majeure partie de l'argent récolté grâce à la prétendue vente du logiciel espion était utilisée pour payer les services de livraison de nourriture "et d'autres articles consommables et jetables" », précise la police fédérale australienne.