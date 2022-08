Résultats trimestriels : Alphabet, Apple et Microsoft sortent d’un printemps compliqué

Les trois grandes entreprises ont traversé un trimestre que les analystes prévoyaient bien complexe. Si les résultats sont « moins pires » que prévu, on note quand même un recul des bénéfices chez deux d’entre eux.

C’est le cas d’Alphabet. Le chiffre d’affaires de 69,7 milliards de dollars est en hausse de 13 % par rapport à l’année dernière, mais les bénéfices de 16 milliards sont en recul de 13 %. La publicité a représenté comme d’habitude la majorité des revenus avec 40,7 milliards de dollars. L’activité cloud a rapporté 6,2 milliards et la publicité sur YouTube 7,3 milliards.

Chez Apple, l’insolent chiffre d’affaires est de 83 milliards de dollars, en hausse de 1,87 % sur un an. En revanche, les bénéfices subissent une petite claque de -10,59 %. Les ventes d’iPhone ont légèrement progressé en un an avec 40,665 milliards de revenus (+2,77 %), mais les ventes d’iPad et de Mac ont reculé, avec respectivement 7,224 milliards de dollars (-1,95 %) et 7,382 milliards (-10,36 %). Les services sont en progression avant 19,604 milliards (+12,11 %).

C’est Microsoft qui s’en tire le mieux, avec un chiffre d’affaires de 51,9 milliards de dollars (+12 % sur un an) et un bénéfice net de 16,7 milliards, soit une progression de 2 %. Les ventes de licences Windows aux OEM ont chuté de 2 %, mais les ventes de Surface ont augmenté de 10 %, dans un marché du PC en retrait après la période de la pandémie.

La branche Productivity and Business a rapporté 16,6 milliards (+13 %), tandis que la branche Cloud affiche toujours une croissance à deux chiffres trimestre après trimestre, avec 20,9 milliards de dollars (+20 %).