Une entreprise de compensation carbone à l'origine de deux incendies de forêt, en un mois

La société néerlandaise de reboisement Land Life explique dans un communiqué que « l'incendie s'est déclaré alors qu'un de nos sous-traitants utilisait une excavatrice pour préparer le sol afin de planter des arbres plus tard cet hiver », relève Vice.

« Alors qu'un entrepreneur travaillait à la restauration de la forêt dans la région, une étincelle de l'une des excavatrices a déclenché le feu », qui a ravagé « environ 14 000 hectares » de forêt, et entraîné l'évacuation de cinq villages à côté d'Ateca, au nord-ouest de l'Espagne, note Web3 is going great. Ce dernier documente les exemples de projets « blockchains/crypto/web3 [qui] ne vont pas aussi bien que ses partisans aimeraient que vous le croyiez ».

Le 20 juin, un autre incendie avait déjà « anéanti 20 hectares », ce qui ne l'avait donc pas incité à ralentir ses activités, malgré la canicule.

Land Life se décrit comme « axée sur la technologie », affirmant sur LinkedIn qu'elle utilise des technologies « telles que les drones, l'intelligence artificielle et les applications de surveillance ».

Elle « semble également avoir tâté de la technologie blockchain », ironise Vice. Elle a levé 3,5 millions d'euros en 2018 pour développer « une technologie propriétaire à travers la chaîne de valeur de la reforestation naturelle ».

L'entreprise s'était un peu plus tôt félicitée de s'être engagée à planter 1 732 153 arbres en Espagne et au Portugal depuis 2020.