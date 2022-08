Certains rançongiciels se contentent de voler les données, sans les chiffrer

Le service de surveillance de SEKOIA.IO « a identifié 1 350 attaques de ransomwares divulguées publiquement au S1 2022, contre 1 067 à la même période en 2021 », révèle son rapport consacré au « paysage des menaces Ransomware pour le premier semestre 2022 ».

Cette augmentation de 26,5 % n'est cependant pas uniforme sur toute la période : après un nombre croissant d'attaques jusqu'à fin avril, elles n'ont fait que baisser depuis.

Cette baisse pourrait en partie s'expliquer, selon le directeur de la cybersécurité de la NSA, par les sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, qui « rendent plus difficile pour les cybercriminels l'organisation d'attaques et la réception des rançons ».

« Pas moins de 20 nouveaux groupes de ransomwares ont émergé entre janvier et juin 2022 », même si, « sur les 32 groupes de rançongiciels actifs identifiés » ayant revendiqué des attaques au cours du premier semestre 2022, « LockBit était le plus prolifique » : « Avec au moins 439 victimes signalées, il était responsable de 32,52 % des campagnes connues, tandis que le trio LockBit-Conti-ALPHV a enregistré plus de la moitié des victimes (54,67 %). »

« Au moins 88 pays différents ont été touchés dans le monde », même si 37 % des victimes divulguées sont situées aux États-Unis, suivis par l'Europe. SEKOIA note par ailleurs que « plusieurs attaques de rançongiciels contre des infrastructures critiques russes ont été observées début 2022 », alors que le pays était d'ordinaire plutôt épargné.

Signe qu'elles n'énament pas des gangs habituels, « certaines d'entre elles n'exigeaient pas de rançon, mais semblaient vouloir compromettre "simplement" les activités opérationnelles des victimes, comme l'attaque contre Miratorg (premier producteur et fournisseur de viande de Russie) ».

De plus en plus d'entreprises ayant compris qu'une sauvegarde des données permettait d'éviter d'avoir à payer une rançon, SEKOIA.IO « a récemment observé une augmentation des groupes menant des attaques de vol de données sans chiffrer les systèmes avec des ransomwares, demandant aux victimes de payer des rançons pour empêcher que leurs données ne soient vendues et/ou divulguées ».