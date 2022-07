Le launcher Android Nova racheté par Branch

Ce launcher, très populaire, vient d’être racheté par la société Branch, pour un montant non communiqué. Kevin Barry, créateur de Nova, et Cliff Wade, son community manager, vont devenir employés de Branch et resteront à la tête du produit.

Kevin Barry a tenu à rassurer les utilisateurs : dans les grandes lignes, tout devrait rester identique. Il y aura tout de même un changement, puisque certaines fonctions éditées par Branch seront ajoutées à Nova, sous forme d’options.

Ces fonctions auront trait au cœur d’activité de l’entreprise : la mesure marketing sous de nombreuses formes, sur l’ensemble des plateformes, afin par exemple de jauger de l’efficacité d’une campagne.

Branch indique ne pas prévoir de monétisation à travers le launcher. Les fonctions optionnelles permettront de tester certains produits avant leur commercialisation. Selon Kevin Barry, Branch semble respectueuse de la vie privée et ne prévoit aucune collecte de statistiques en dehors de ses propres fonctions.