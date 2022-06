Framasoft en lutte contre l'« agression publicitaire sur Internet »

« Nous, les geeks, nous bloquons les pubs et nous n’y pensons plus », écrit Framasoft : « Le choc est d’autant plus grand quand nous devons utiliser l’ordinateur de quelqu’un d’autre ». Constatant que « la majorité des gens que nous côtoyons doivent subir cet incessant bruit de fond publicitaire », il vient de publier un article qui « a pour ambition de recenser les méthodes pour s’éviter l’agression publicitaire sur Internet ».

Il explique par exemple que, sur nos «ordiphones », il faut fuir les applications, qui « sont là pour capter un maximum de données et vous garder en ligne autant que possible », et privilégier les navigateurs, qui peuvent a contrario « filtrer correctement les cookies, recevoir des réglages de confidentialité plus fins, embarquer des extensions protectrices ».

Il promeut cela dit les travaux d'Exodus Privacy, qui étudie précisément les partages de données des app', et F-droid, le « magasin d’applications » soutenu par la Free Software Foundation, afin d'obtenir des alternatives moins intrusives voire sans pub à YouTube (NewPipe), Twitter (Fritter), Twitch (Twire) ou Reddit (RedReader).

L’application Yet Another Call Blocker, qui « consulte une liste noire collaborative à chaque appel avant de le laisser passer », permet ainsi de lutter contre le télémarketing.

Le filtrage DNS permet de libérer de la bande passante et de bloquer les pubs et les trackers, et Framasoft détaille aussi les paramètres à modifier dans Firefox, ainsi que les extensions que l'on peut installer.

Au-delà des applications, il rappelle que l'on peut aussi accéder à YouTube sans pub via Invidious, Piped (« plus récent, efficace ») ou FreeTube, et à Twitter via Nitter, et renvoie aussi aux ressources compilées depuis des années par SebSauvage, ainsi qu'à bloquelapub.net, notamment.