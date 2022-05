« Ma thèse en 180 secondes » : le 31 mai, suivez la finale nationale en direct

Le but de ce concours est de permettre « aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié ». Chaque participant dispose de trois minutes pour faire « un exposé clair, concis et néanmoins convaincant » de son projet de recherche sur lequel il travaille pendant des années. Il ne peut s’aider que d’une « seule diapositive ».

16 finalistes sont en lice. La finale se déroulera à Lyon le mardi 31 mai à partir de 18h30, avec une retransmission en direct sur YouTube.