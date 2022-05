P3 et P3 Plus : de nouveaux SSD chez Crucial, PCIe 4.0 jusqu’à 5 Go/s

Comme leur nom l’indique, ils viennent se positionner entre les P2 et les P5. Le fabricant ne donne pas encore beaucoup de détails pour le moment.

Le P3 Plus exploite une interface PCIe 4.0 et peut atteindre jusqu’à 5 Go/s en lecture et 4,2 Go/s en écriture (pour la version 2 To). Pour le reste, nous savons simplement qu’il s’agit de « Advanced 3D NAND » et d’un contrôleur maison.

On retrouve la même chose dans les SSD P3, sauf que l’interface est en PCIe 3.0 cette fois-ci. Les débits sont donc inférieurs, avec un maximum de 3,5 Go/s en lecture et de 3 Go/s en écriture.

C’est pour rappel la même chose sur les SSD P5 : du PCIe 3.0 pour la version classique, du PCIe 4.0 pour la gamme Plus. Le P5 Plus peut grimper jusqu’à 6,6 Go/s en lecture et 5 Go/s en écriture, contre respectivement 3,4 et 3 Go/s pour le P5.