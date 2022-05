Jack Dorsey quitte Twitter, à qui la FTC inflige une amende de 150 M$

La Federal Trade Commission (FTC) américaine vient d'infliger une amende de 150 millions de dollars à Twitter pour avoir enfreint ses promesses de confidentialité.

En 2010, la FTC avait reproché la société de ne pas suffisamment sécuriser l'accès aux comptes de ses utilisateurs, et lui avait ordonné de plus et mieux les protéger, sans pour autant en profiter pour monétiser leurs données.

En réponse, le réseau social les avait donc invités à utiliser leur numéro de téléphone en sus de leur adresse e-mail afin de leur proposer une double authentification, et de leur permettre de récupérer leur compte en cas d'oubli de leur mot de passe.

Mais Twitter s'en était aussi servi pour leur envoyer des publicités ciblées, en violation de l'ordonnance de la FTC. En sus de l'amende, la nouvelle ordonnance de la FTC lui interdit donc d'utiliser adresses e-mail et numéros de téléphone à des fins publicitaires, et l'oblige à expliquer à ses utilisateurs comment désactiver les publicités personnalisées, et de leur proposer des options d'authentification multi-facteurs qui n'obligent pas les utilisateurs à fournir un numéro de téléphone.

L'assemblée générale des actionnaires du réseau social a par ailleurs entériné le départ de deux soutiens d'Elon Musk. Jack Dorsey, le créateur de Twitter, a en effet démissionné, comme prévu, de son conseil d'administration, tout comme Egon Durban, qui n'a pas reçu suffisamment de voix pour pouvoir continuer à y figurer.