Broadcom veut racheter VMware pour 61 milliards de dollars, un accord a été trouvé

En 2018, Broadcom avait pour rappel tenté de racheter Qualcomm, mais Donald Trump s’était opposé à cette transaction (avec la publication d’un décret), qui avait donc été abandonnée.

De son côté, VMware vole de ses propres ailes depuis peu. Cette société était pour rappel tombée dans l’escarcelle de Dell EMC lorsque Dell avait racheté EMC fin 2016. Une scission entre Dell EMC et VMware a ensuite été annoncée, avec une mise en place effective au 1er novembre 2021.

Dans un communiqué, Broadcom et VMware annoncent avoir signé un accord « en vertu duquel Broadcom acquerra toutes les actions en circulation de VMware dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions, valorisant VMware à environ 61 milliards de dollars ». « De plus, Broadcom prendra en charge la dette nette de 8 milliards de dollars de VMware ».

Il est prévu que lorsque l’accord sera définitivement entériné, « le groupe Broadcom Software [pas Broadcom dans son intégralité, ndlr] changera de nom et opérera sous le nom de VMware, en intégrant les solutions logicielles d’infrastructure et de sécurité existantes de Broadcom ».

Cette transaction est évidemment soumise aux autorisations des autorités compétentes. La finalisation est prévue pour l’année prochaine. De plus amples détails sont disponibles par ici.