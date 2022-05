Une coalition néerlandaise s’attaque à la censure de Sputnik et RT en Europe

Début mars, le Conseil avait publié un règlement organisant le bannissement de Sputnik et RT dans toute l’Europe, aussi bien sur les flux vidéos, les comptes de réseaux sociaux, chez les FAI, et les moteurs de recherche.

Une coalition composée de l'Association néerlandaise des journalistes et de plusieurs fournisseurs d’accès juge inacceptable cette censure visant les deux médias, décidée suite l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie.

« On ne sait pas exactement ce qui doit être bloqué, qui doit bloquer exactement, combien de temps le blocage doit durer, etc. » expose Bits of Freedom qui, au soutien de cette action, dénonce le flou des interprétations et l’incertitude juridique.

La coalition va demander en conséquence à la justice « d'invalider » le règlement.

Pour faire taire la propagande, plutôt que la censure, elle préfère en effet que l’on mise sur la liberté d’expression. « Nous estimons que l'Union européenne devrait se concentrer sur la promotion de médias indépendants, (…) que la décision est très problématique, tant sur le fond que sur la procédure, (…) et que le gouvernement ne devrait pas interférer dans les médias (à moins que l'information elle-même ne soit punissable, bien sûr) ».

« La désinformation ne doit pas être combattue par la censure dans un État de droit » estime Thomas Bruning, de l'Association néerlandaise des journalistes.

En mars dernier, le président du Tribunal de l’Union européenne a déjà rejeté la demande de référé déposée par RT France, considérant que la condition d’urgence n’avait pas été remplie. La procédure se poursuit au fond.