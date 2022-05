15 ans de Street View : 220 milliards de photos, une nouvelle caméra compacte et modulaire

Depuis 2007, les caméras de Google ont ainsi parcouru plus de 16 millions de kilomètres.

Une nouvelle caméra est en train d’être testée, dans l’optique de l’utiliser à partir de l’année prochaine « afin de collecter des images de haute qualité dans de nouveaux lieux ». Désormais, « toute la charge, la résolution et la puissance de calcul, jusqu’alors intégrées à une voiture, seront désormais disponibles dans une seule caméra ultra-transportable, pas plus imposant qu’un gros chat ».

Elle pèse moins de 7 kg et la société précise qu’il sera ainsi possible de « l’emporter avec nous dans des zones isolées, sur des îles, des montagnes, ou simplement pour faire un tour du quartier ».

Google met également en avant la modularité. Il est ainsi possible d’ajouter des composants « comme un lidar (un scanner laser) pour capturer des vues avec encore plus de détails, notamment les marquages au sol sur les routes ou les nids de poule ».

De plus, « dès aujourd’hui et partout dans le monde, sur Android comme sur iOS, il est possible de voyager dans le temps directement depuis un téléphone ». Google met en avant d’autres fonctionnalités : « mise à jour des informations sur les entreprises », « navigation plus simple que jamais, en intérieur comme en extérieur » ainsi qu’une « vue immersive [qui] permet de découvrir les lieux avant de s’y rendre ».

Dans cet autre billet de blog, Google propose « 15 collections Street View étonnantes ».