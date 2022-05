Europol va disposer de nouvelles tâches

Europol est pour rappel une agence de l'Union européenne « qui joue un rôle crucial en matière de coopération policière », rappelle le Conseil européen. La Commission, le Parlement et le Conseil européens ont décidé « de renforcer les moyens d'Europol pour mieux soutenir les États membres dans leur lutte contre les nouvelles menaces et les nouveaux modes opératoires ».

Plusieurs domaines sont concernés : recherche et innovation, traitement de grands ensembles de données, coopération avec les acteurs privés, les pays tiers et le Parquet européen, signalement système d'information Schengen (SIS) et enfin initiative des enquêtes.

Le nouveau règlement est disponible par ici. « Le texte devrait être publié au Journal officiel et entrer en vigueur avant la fin du mois de juin ».