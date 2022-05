Supercam (Mars 2020) : Prix international d’astronautique pour Pernelle Bernardi et Sylvestre Maurice

La première est ingénieure système au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique et responsable des spécifications et des performances de SuperCam. Le second est responsable scientifique et investigateur principal de cet instrument.

Supercam est pour rappel un des sept instruments du rover Perseverance, actuellement sur Mars (mission Mars 2020). Sa mission est notamment de chercher des traces de vie passée.

Enfin, l’Observatoire de Paris rappelle que « le Prix international d’astronautique est attribué en reconnaissance d’un travail important qui peut faire progresser l’une des questions dont dépend la réalisation de la navigation intersidérale, ou qui peut augmenter les connaissances humaines dans l’une des branches touchant à la science astronautique ». Il est attribué par la Société astronomique de France.

Avant le lancement de la mission Mars 2020 nous avions interviewé Sylvestre Maurice pour savoir ce qui découlerait de la découverte de traces de vie sur Mars.