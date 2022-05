Visual Studio 2022 (17.0) pour Mac disponible : interface native, support Apple Silicon et nouvelles fonctions

La mouture 2022 de l’environnement de développement pour macOS était attendue. Elle se débarrasse des anciens éléments accumulés avec le temps pour fournir une interface totalement native, avec à la clé une plus grande cohérence.

Les performances sont également à la hausse, l’IDE reposant maintenant sur .NET 6. Selon Microsoft, il s’agirait de la version de Visual Studio la plus rapide et réactive jamais sortie sur Mac.

Les nouvelles sont encore meilleures pour les modèles équipés de puces M1 (et dérivées) puisque cette version supporte l’architecture Apple Silicon. Des actions comme l’ouverture d’un gros projet sont jusqu’à 50 % plus rapides.

Visual Studio 2022 permet le développement d’applications via .NET 6 et C# 10. Les Azure Functions v4 sont également supportées, la création d’applications serverless pouvant se faire sur la base de .NET 6.

Il manque toujours le support de .NET MAUI (Multi-platform App UI), mais il approche : on le trouve dans la préversion 17.1, elle est aussi disponible. À noter que MAUI vient d’être lui aussi finalisé.

Enfin, cette mouture 17.0 réduit l’écart avec la version Windows en ajoutant certaines capacités. La fenêtre Git Changes est par exemple là, de même que le glisser-déposer des fenêtres d’outils, avec affichage des zones où elles peuvent être accrochées. La navigation entre sous-mots est également présente avec ses raccourcis clavier.